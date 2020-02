Coronavirus, dipendente Snam di San Donato Milanese positivo al test

MILANO (ITALPRESS) – Un dipendente Snam positivo al coronavirus / Covid-19test. Lo rende noto la stessa societa' informando che l'uomo, che lavora nella sede di San Donato Milanese, ha riferito oggi pomeriggio di essere risultato positivo al coronavirus/Covid-19 dopo essersi sottoposto al test. "Il collega, in ufficio fino allo scorso venerdi' – informa la nota della Snam -, ha accusato sintomi febbrili nel fine settimana ed e' stato sottoposto a tampone all'ospedale di Lecco, dove risiede. E' in discrete condizioni di salute e la societa' gli sta offrendo tutto il supporto necessario. Snam, come e' noto, ha gia' adottato fin dallo scorso settimana tutte le misure precauzionali per garantire la salute e la sicurezza delle proprie persone, che per l'azienda e' la priorita' assoluta. Tutti i dipendenti delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – con limitate eccezioni per garantire la normale operativita' – sono in smart-working gia' da lunedi' scorso e fino al prossimo 8 marzo. Snam ha avviato le azioni previste dai protocolli, offrendo la propria collaborazione alle autorita' sanitarie e ponendo in essere le opportune misure di sanificazione e igienizzazione dei locali. Snam ha costituito fin dallo scorso venerdi' un gruppo di lavoro dedicato, in costante contatto con la Protezione Civile e le autorita' sanitarie". (ITALPRESS). ari/com 26-Feb-20 00:10