Coronavirus, fabbrica igienizzante per mani sequestrata nel napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per l'emergenza Covid – 19, ha sequestrato a Sant'Antimo una fabbrica di detersivi e saponi e oltre 400 litri di igienizzante per mani prodotto senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare, i militari del Gruppo di Frattamaggiore, a seguito di specifiche analisi di rischio effettuate anche attraverso le piattaforme di vendita on line, hanno individuato e perquisito l'azienda, e sequestrato circa 300 litri di igienizzante sfuso, 792 flaconi da 150 ml di igienizzante pronti per l'immissione in vendita e piu' di 100.000 etichette ingannevoli. Sequestrati anche migliaia di flaconi di vari prodotti per l'igiene della persona pronti per la vendita, 28.000 litri degli stessi prodotti sfusi, nonche' macchinari per l'imbottigliamento e l'etichettatura dei flaconi. In assenza delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute o dell'Unione Europea, i "disinfettanti" non possono essere considerati tali in quanto non sono stati preventivamente sottoposti ad alcuna valutazione che ne garantisca l'efficacia e soprattutto la non nocivita'. Nel corso delle attivita' e' stato inoltre accertato che l'intero immobile era privo delle specifiche autorizzazioni igienico-sanitarie, antincendio ed in materia ambientale e pertanto e' stato anch'esso sottoposto a sequestro. Il rappresentante legale e l'amministratore di fatto della societa' sono stati denunciati per frode in commercio e per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente. (ITALPRESS). vbo/com 24-Mar-20 08:40