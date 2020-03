Coronavirus, Hedberg (Windtre): “Impegno e senso di responsabilita'”

ROMA (ITALPRESS) – Per Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di WINDTRE, "la vicenda Coronavirus, che sta proiettando un'ombra sulle nostre case, sui nostri uffici, sugli ospedali e perfino sui parchi giochi, va affrontata con grande senso di responsabilita'. La nostra azienda, continua, leader nei servizi di connettivita', si e' subito impegnata per fornire un contributo concreto. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative a favore dei nostri clienti nelle zone a rischio e adottato delle chiare misure di precauzione per tutte le nostre persone, a partire dall'adozione dello smart working in tutte le nostre sedi. Penso, come CEO di WINDTRE – conclude Hedberg – che questo settore possa dare un grande supporto in questo momento perche' e' in grado di abilitare e rafforzare i servizi di connettivita', per un accesso rapido ed efficace alle informazioni". (ITALPRESS). abr/com 08-Mar-20 14:16