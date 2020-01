Coronavirus, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in merito al coronavirus 2019-nCoV. "Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'OMS abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come gia' avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l'Italia al piu' alto livello di cautela sul piano internazionale", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm. (ITALPRESS). sat/red 31-Gen-20 12:25