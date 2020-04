Coronavirus: il corpo consolare siciliano dona 5mila euro a Caritas Palermo

Il Corpo Consolare, che riunisce una trentina di consoli onorari di Paesi di tutto il mondo presenti nel capoluogo siciliano, ha fatto una donazione di cinquemila euro alla Caritas Diocesana di Palermo.

La donazione consiste nella fornitura di alimenti alle famiglie che in questo momento così delicato hanno gravi difficoltà di sostentamento. Per la fornitura degli aiuti alimentari, il Corpo Consolare si è rivolto ad una grande catena di supermercati siciliani: una scelta, dovuta sia alla volontà di aiutare la nostra economia che alla disponibilità ricevuta ad utilizzare prodotti sui quali l’azienda non metterà margini di ricarico, per dimostrare anch’essa solidarietà.

Si è deciso di devolvere gli alimenti alla Caritas, in quanto organo di riferimento del Comune di Palermo, che può coordinare gli aiuti rispetto alle esigenze delle famiglie.

“I consoli facenti parte dell’Associazione Corpo Consolare – spiegano dal Consiglio di decanato del Corpo Consolare – sono vicini ai siciliani in questo momento difficile e per questa ragione, abbiamo voluto fare la nostra parte, attraverso un concreto gesto di solidarietà che possa aiutare chi ha più bisogno”.