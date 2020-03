LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il principe Carlo d'Inghilterra, 71 anni, e' risultato "positivo al Coronavirus" e presenta "sintomi lievi, ed e' in buone condizioni di salute". A riferirlo Clarence House in un comunicato riportato dai media britannici. Negativa al test invece Camilla, la moglie di Carlo. "Il principe e la duchessa sono ora in autoisolamento nella loro abitazione in Scozia", si legge. (ITALPRESS). fsc/red 25-Mar-20 12:15