Coronavirus, in Italia 37.860 positivi, 4.032 morti e 5.129 guariti

ROMA (ITALPRESS) – Al momento in Italia 37.860 persone risultano positive al coronavirus che causa il Covid-19. Ad oggi, in Italia sono stati 47.021 i casi totali. Lo rende noto la Protezione Civile. Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 15.420 in Lombardia, 5.089 in Emilia-Romagna, 3.677 in Veneto, 3.244 in Piemonte, 1.844 nelle Marche, 1.713 in Toscana, 1.001 in Liguria, 912 nel Lazio, 702 in Campania, 555 in Friuli Venezia Giulia, 600 nella Provincia autonoma di Trento, 530 nella Provincia autonoma di Bolzano, 551 in Puglia, 379 in Sicilia, 422 in Abruzzo, 384 in Umbria, 257 in Valle d'Aosta, 288 in Sardegna, 201 in Calabria, 39 in Molise e 52 in Basilicata. Sono 5.129 le persone guarite. I deceduti sono 4.032, ma questo numero potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso. (ITALPRESS). sat/com 20-Mar-20 18:48