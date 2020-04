Coronavirus: in Sicilia 1.774 contagiati, 48 in più rispetto a sabato, 632 ricoverati

E’ salito a 1.774 il numero delle persone attualmente contagiate dal coronavirus in Sicilia, 48 in più rispetto a sabato. Il dato è aggiornato alle 17 di domenica ed è già stato comunicato all’Unità di crisi nazionale ed è stato reso noto dalla presidenza della Regione Siciliana nel suo bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nell’Isola.

Il numero dei guariti sale a 104, quello dei decessi a 116. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati nell’Isola sono stati 21.904, 2.008 in più rispetto a ieri: di questi sono risultati positivi 1.994 finora. Sono ricoverati 632 pazienti (+5), di cui 76 in terapia intensiva (+2), mentre 1.142 (+43) sono in isolamento domiciliare, 104 guariti (+9) e 116 deceduti (+5).

La divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 104 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 91 (23, 4, 7); Catania 525 (153, 23, 46); Enna 270 (170, 1, 13); Messina 314 (138, 15, 24); Palermo 258 (73, 29, 12); Ragusa 41 (7, 4, 3); Siracusa 77 (44, 25, 7); Trapani 94 (24, 1, 3).

Al momento nessuna decisione sulla obbligatorietà o meno delle mascherine per tutti è stata ancora presa dalla Regione Siciliana. Gli esperti dell’assessorato regionale alla Salute stanno ancora valutando la necessità di questa misura, anche sulla base di una eventuale differenziazione tra luoghi dove è assolutamente necessaria la protezione, come strutture sanitarie o luoghi con la presenza di numerose persone come i supermercati, o zone all’aperto.