Coronavirus: in Sicilia 2.069 casi (-11 rispetto a sabato), calano i ricoverati

Sono attualmente 2.069 le persone positive in Sicilia, 11 in meno rispetto a sabato, con 1.002 guarite 25 in più e 256 decedute complessivamente. Questo il quadro riepilogativo della situazione in merito all’emergenza Coronavirus, come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone. Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5 me o di ieri) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi da coronavirus nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 694 (65, 250, 93); Enna, 247 (59, 145, 29); Messina, 361 (64, 144, 52); Palermo, 383 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5). Il prossimo aggiornamento lunedì.