Coronavirus: in Sicilia 2.301 contagiati, 14 più di ieri, aumentano i guariti

In Sicilia al momento sono 2.301 le persone contagiate dal Covid-19, 14 più di mercoledì 22. Il dato, aggiornato alle 17 di giovedì 23 e già trasmesso all’unità di crisi nazionale, è contenuto nel report quotidiano sull’emergenza epidemiologia da coronavirus nell’Isola diffuso quotidianamente dalla presidenza della Regione Siciliana.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Sicilia sono stati scoperti 2.926 casi, di cui 43 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 62.150 (+3.418 rispetto a ieri). In sensibile aumento il numero dei guariti: 24 tra ieri e oggi, che fanno salire il computo complessivo a 412. I decessi sono 213, cinque più di mercoledì 22.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (17, 16, 10); Catania, 706 (96, 123, 76); Enna, 321 (160, 40, 25); Messina, 397 (103, 78, 44); Palermo, 358 (68, 48, 27); Ragusa, 62 (4, 6, 6); Siracusa, 97 (56, 81, 19); Trapani, 112 (6, 18, 5).

Intanto, si teme un nuovo caso in provincia di Siracusa, dopo quelli dell’ospedale Umberto 1 della città e del Museo archeologico. E’ una donna di 83 anni la prima vittima di Covid-19 a Canicattini Bagni, Comune della zona montana di Siracusa: l’anziana, ospite della casa di riposo “Madre Teresa”, è risultata positiva nelle settimane scorse, poco dopo essere stata dimessa dal reparto di Geriatria dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, attualmente chiuso insieme a Medicina e Stroke unit per la sanificazione dei locali e con il personale in quarantena. Il contagio ha interessato altri 10 ospiti della casa di riposo e tre operatori, per cui si e’ resa necessaria la chiusura della struttura privata.