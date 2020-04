Coronavirus: in Sicilia 2.320 positivi, 493 ricoverati, 443 guariti

Sono 2.320 i positivi al coronavirus in Sicilia, 19 più di giovedì, 443 persone sono guarite (+31) e 218 decedute (+5). Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana attraverso il suo bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica da coronavirus nell’Isola. Il dato, aggiornato alle 17 di sabato 24, è stato trasmesso all’Unità di crisi nazionale.

Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati, di cui 32 in terapia intensiva (-2), mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981, dunque +55 i casi scoperti nelle ultime 24 ore. I pazienti guariti da coronavirus sono 443, 31 più di giovedì, mentre i morti sono 218 a fronte, +5 rispetto a giovedì.

Questa, la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (18, 19, 10); Catania, 721 (93, 128, 77); Enna, 316 (155, 56, 25); Messina, 397 (98, 83, 45); Palermo, 360 (70, 48, 27); Ragusa, 71 (4, 6, 6); Siracusa, 97 (49, 81, 22); Trapani, 110 (6, 20, 5).

Trapani e provincia si avvicinano a crescita zero dei contagi da coronavirus. I nuovi casi registrati nel territorio nei 9 giorni presi in esame, dal 14 al 22 aprile, sono 7 su 1.302 tamponi Covid-19 eseguiti. Lo sottolinea, in una nota, l’Asp Trapani. “Questo indica un incremento di circa 1 caso positivo ogni 200 tamponi, quarantenati compresi, con una media di 0,7 positivi al giorno. Cioè – aggiunge la nota – su una media dei 145 tamponi dei 9 giorni considerati, i positivi sono 0,7 al giorno. Il dato più basso dell’ultimo mese, considerato che si tratta per la maggior parte di soggetti rientrati in Sicilia già infetti e posti in quarantena sotto osservazione. Va sottolineato pertanto che non vi è presenza di virus in circolazione”. “Sul territorio – prosegue la nota – i guariti sono il 21% della popolazione dei positivi che, dall’inizio dell’epidemia ammonta complessivamente a 123 casi di cui, ad oggi, 72 trattati a domicilio”. L’isola di Pantelleria si conferma a contagio zero, nessun caso di coronavirus è stato registrato sull’isola.