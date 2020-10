Coronavirus: in Sicilia 298 nuovi positivi, focolaio a Galati Mamertino

Un nuovo focolaio nel comune di Galati Mamertino, piccolo centro nel messinese, che potrebbe portare ad una nuova zona rossa in Sicilia. Su 1.800 abitanti, 69 persone sono risultate positive, anche se asintomatiche. Oggi sono stati eseguiti i tamponi a tutti i residenti. Intanto, in Sicilia crescono i contagi. I nuovi positivi sono 298. Passano a 446 i ricoverati in ospedale. Di questi, 42 si trovano in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri.

Oltre 4 mila i pazienti in regime di isolamento domiciliare. Si registrano 3 nuove vittime che portano il totale a 339. Un uomo di Trapani, 70 anni, uno di Caltanissetta di 56 anni e un anziano di 83 anni a Catania. E’ sempre Palermo a detenere il record di contagi, con 109 casi, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani e 1 ad Agrigento.

Oltre ai tre morti in ospedale ci sono anche due vittime in casa: marito e moglie, deceduti a poche ore di distanza a Mezzojuso, nel palermitano. Anche qui c’è la paura che il contagio possa diffondersi. Negli ospedali, intanto, cresce lo stato di allerta. Ieri sera nei pronto soccorso di Palermo si sono presentati complessivamente 33 positivi: 20 all’ospedale Civico e 13 al Cervello.

Nella serata di lunedì è stata disposta l’apertura del Covid hospital di Partinico per allentare la pressione dei ricoveri negli ospedali palermitani. Al Policlinico di Palermo 4 sanitari sono risultati positivi, tutti nel reparto di ginecologia e ostetricia. Stato di allarme anche nei piccoli centri.

Sono saliti a 95 i positivi al Coronavirus a Villafrati, comune zone rossa del Palermitano. Lo ha reso noto il sindaco Franco Agnello durante una diretta dall’ospedale dove si trova ricoverato, sottolineando pero’ che “i casi sono circoscritti” e chiedendo una “limitazione della zona rossa”. Cinque casi positivi al coronavirus anche al Centro Astalli di Palermo che accoglie giovani migranti.

Nel fine settimana sono scattati anche numerosi controlli dopo che il governo ha imposto l’obbligo della mascherina all’aperto. A Palermo sono 126 le contravvenzioni; venti i locali multati per violazione delle normative anti Covid. A Catania gli agenti hanno multato 13 esercizi pubblici. E intanto in un periodo di crisi i venditori abusivi che stazionano in alcune strade del centro di Palermo si sono organizzati e sono passati dalla vendita di fiori, penne e block notes, a volte di pacchi di sale, a quella delle mascherine chirurgiche. Il prezzo parte da quello standard 5 euro per 10 mascherine ma se l’acquirente contratta o prende piu’ confezioni i venditori abbassano il prezzo.

Una insegnante della scuola media “Luigi Capuana” di via del Fervore, a Palermo, è risultata positiva al Coronavirus, dopo aver fatto il tampone in un laboratorio d’analisi. Dopo alcuni giorni di febbre, la professoressa ha deciso di sottoporsi all’esame e oggi ha ricevuto l’esito.

Il dirigente scolastico, Salvatore Amata, sabato scorso aveva diffuso una circolare al personale scolastico, al direttore dei servizi amministrativi, al presidente del consiglio d’istituto e all’ufficio scolastico regionale per comunicare la “sospensione delle attività didattiche per sanificazione straordinaria e urgente”. L’intervento di sanificazione e’ stato programmato per e l’istituto riaprirà già mercoledì.

Riparte martedì l’attività sanitaria della Fondazione Giglio sospesa la scorsa settimana dopo un infermiere positivo al Covid-19. L’ha reso noto la direzione strategica della Fondazione Giglio di Cefalù al termine di uno screening su tutto il personale e sui pazienti grazie al quale sono stati individuati e isolati i contatti positivi. Riprendiamo in sicurezza – ha sottolineato la direzione strategica – l’attività di ricovero e ambulatoriale, prolungandola anche nel week end con possibile apertura delle sale operatorie la domenica.

“Rafforziamo il nostro impegno – ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano – per dare una risposta di salute sempre maggiore anche in considerazione dell’onere sul fronte Coronavirus a cui sono stati chiamati gli ospedali dell’area metropolitana”.

In questi ultimi giorni sono stati effettuati circa 1.200 tamponi molecolari e circa 600 tamponi rapidi che hanno consentito di individuare 15 operatori sanitari positivi al covid-19 e sette pazienti. Tutti afferenti o riconducibili all’area di riabilitazione dove prestava servizio il primo operatore positivo. I sanitari (6 infermieri, 6 oss, 2 fisioterapisti e 1 tirocinante), asintomatici o paucisintomatici, sono stati posti in quarantena al proprio domicilio, mentre, i pazienti sono stati trasferiti in strutture dedicate al Covid.