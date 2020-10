Coronavirus: in Sicilia 475 i nuovi positivi, 540 ricoverati, 2 morti

In Sicilia sono 475 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Salgono a 6.281 gli attuali positivi e passano a 540 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri. Di questi, 61 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 479 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.471 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 5.739 Anche oggi si registrano due nuove vittime che portano il totale a 362. I guariti sono 126.

Nove positivi al coronavirus tra medici, infermieri e pazienti nel reparto di Seconda Medicina dell’ospedale Civico di Palermo. I pazienti sono stati spostati in altri reparti e le stanze sono state sanificate. Il reparto è di nuovo aperto. La notizia è stata confermata dall’azienda sanitaria. I contagiati sono un medico, cinque infermieri e tre pazienti. Sono in corso i controlli a quanti sono stati a contatto con i positivi. Oggi il pronto soccorso dell’ospedale Civico è stato utilizzato solo per i pazienti Covid. Le urgenze sono state dirottate negli altri pronto soccorso cittadini.

Nel reparto di medicina dell’ospedale Cimino di Termini Imerese altri due pazienti sono risultati positivi al coronavirus e restano in attesa di essere ricoverati in un reparto Covid, dopo che nei giorni scorsi tre operatori e due pazienti erano risultati positivi. Intanto, fino a lunedì mattina il pronto soccorso dell’ospedale Arnas Civico di Palermo sarà aperto soltanto a pazienti Covid positivi e a soggetti in condizioni gravi da stabilizzare e a traumatizzati.