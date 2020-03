Coronavirus: in Sicilia 83 casi positivi, sono 21 più di martedì

In Sicilia sono 83 i casi di pazienti positivi al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri. Il dato è aggiornato alle 13.30 di mercoledì ed è stato comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti. Il prossimo aggiornamento giovedì.

Primo caso a Bagheria

Primo caso di Coronavirus a Bagheria, in provincia di Palermo. Si tratta di un paziente che lunedì scorso si è recato al dipartimento dell’Istituto ortopedico Rizzoli, con sede a villa Santa Teresa, dove era già stato in cura nei mesi precedenti. Proveniente da Bologna, aveva mostrato sintomi di un polmonite interstiziale. A renderlo noto è il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. “Stamani ho ricevuto una telefonata dal direttore del dipartimento istituto ortopedico Rizzoli – dice -. Il dottor Ennio Rustico mi annunciava di un paziente ospite della struttura che ha contratto il Coronavirus”. “Subito gli operatori, medici e personale sanitario hanno attivato tutte le procedure del caso – spiega il sindaco -, è stata eseguita una Tac e un tampone e il paziente, risultato positivo al virus, è stato trasportato in autoambulanza, d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Il dipartimento bagherese del Rizzoli ha attivato le procedure del protocollo per i sanitari che sono entrati in contatto con il paziente”, conclude Filippo Tripoli.