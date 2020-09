Coronavirus: in Sicilia 89 nuovi positivi, appello Asp Enna a passeggeri volo Ryanair

In Sicilia sono 89 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Salgono a 2.412 i positivi, 246 ricoverati in ospedale (16 in terapia intensiva e 230 in regime di ricovero ordinario) e 2.166 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 6.039. Tre nuove vittime, in totale dall’inizio della pandemia i decessi sono 303.

Degli 89 nuovi casi di coronavirus, 42 sono nel palermitano, seguono Catania con 16 casi, Trapani con 15, Ragusa con 9, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Messina e 1 a Enna. I guariti di oggi sono 6.

Ci sono altri nove positivi tra gli ospiti della missione Speranza e Carità di Biagio Conte, a Palermo. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Sanità.

Appello dell’Asp di Enna ai viaggiatori del volo Ryanair FR 5519 da Milano Malpensa a Catania del 18 settembre scorso con partenza alle ore 20.35 perché uno dei passeggeri arrivati nel capoluogo etneo alle 22.35 è risultato positivo al coronavirus.

“Il passeggero – dicono Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna – è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre dopo che è risultato positivo al tampone rinofaringeo lunedì scorso. Tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti”. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna lancia un appello a tutti coloro i quali hanno viaggiato in quel volo a mettersi in contatto urgentemente e mezzo mail covid19@asp.enna.it per i provvedimenti consequenziali.