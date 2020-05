Coronavirus: in Sicilia calano i contagiati e i ricoverati, aumentano i guariti

I contagiati da coronavirus sono in forte diminuzione in Sicilia e aumentano i guariti: 151 persone in meno nella lista dei positivi e 151 in più quelli che sono usciti dalla malattia. I dati emergono dal bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica in Sicilia diffuso dalla presidenza della Regione.

Il numero degli attuali positivi è di 1.911, 151 meno rispetto a lunedì; i guariti sono 1.171. Sono quattro, invece, i casi in più scoperti nelle ultime 24 ore, così come i decessi registrati nello stesso arco temporale. Il numero dei morti in totale è di 261.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 105.017 (+1.883 rispetto a ieri), su 94.034 persone: di queste sono risultate positive finora 3.343. Scende ancora il numero dei ricoverati: al momento sono 249, 38 meno di ieri. Per 1.662 positivi, infine, e’ stato disposto l’isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi da coronavirus nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (13, 53, 11); Catania, 679 (59, 273, 95); Enna, 225 (32, 167, 29); Messina, 354 (63, 151, 53); Palermo, 376 (55, 37, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 53 (21, 159, 27); Trapani, 22 (2, 112, 5). Il prossimo aggiornamento mercoledì 13.