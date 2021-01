Coronavirus in Sicilia, in diminuzione contagi, ricoveri e decessi

Rallenta il Coronavirus in Sicilia, rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi e sono cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. In particolare, secondo il report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, basto sulle informazioni del dipartimento della Protezione civile, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9.023, il 28,8 per cento in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall’inizio della pandemia. I tamponi positivi sono pari al 23,1 per cento delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 29,9 per cento della settimana precedente.

Il numero degli attuali positivi è pari a 47.654 (valore più elevato dall’inizio della pandemia), 1.229 in più rispetto alla settimana precedente, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 45996, 1201 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1658, di cui 227 in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 28 unità (di cui +19 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 121 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento dell’8 per cento rispetto ai ai 112 della settimana precedente). Il numero dei guariti (78872) è cresciuto di 7557 unità rispetto alla settimana precedente . La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,8 per cento (era il 59,1 per cento domenica scorsa).

Il numero dei deceduti, pari a 3226, è aumentato di 237 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5 per cento (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 3,5 per cento degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5 per cento).