Coronavirus: in Sicilia nessun nuovo contagio, aumentano i guariti

Nessun nuovo contagio da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, mentre nell’Isola è boom di guariti + 58 rispetto a martedì. I dati sono contenuti nel report quotidiano diffuso dalla presidenza della Regione.

Nell’Isola sono 904, al momento, i positivi (58 meno di ieri), mentre i guariti salgono 2.268. I decessi restano fermi a quota 275. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873 (+1.456 rispetto a ieri), su 131.820 persone: di queste ne sono risultate positive 3.447. Sono 67 (-2), invece, i positivi ricoverati in ospedale, di cui sette in terapia intensiva, mentre per 837 positivi, è stato disposto l’isolamento domiciliare. E’ quanto emerge dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (5, 147, 11); Catania, 411 (22, 561, 100); Enna, 12 (1, 384, 29); Messina, 131 (22, 377, 57); Palermo, 265 (16, 279, 36); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 9 (1, 213, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5). Il prossimo aggiornamento della presidenza della Regione Siciliana sarà giovedì.