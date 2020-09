Coronavirus: in Sicilia pronti 750 mila tamponi rapidi

Sono oltre 750mila i tamponi rapidi già a disposizione del Sistema sanitario regionale per le azioni di ricerca e tracciamento del Coronavirus tra la popolazione soprattutto dopo l’avvio del nuovo anno scolastico e la piena ripresa di ogni attività dopo la pausa estiva.

Si tratta del primo carico acquistato direttamente dalla Regione Siciliana e distribuito nei giorni scorsi a tutte le Aziende. Lo dice l’assessorato regionale alla Salute.

I tamponi rapidi, dopo il prelievo del campione dal soggetto, consentono in pochi minuti di ottenere l’esito, semplificando e velocizzando le procedure di conctat tracing ed evitando soprattutto possibili rallentamenti alle azioni dei sanitari per contrastare il contagio da Coronavirus.

I nuovi test sono già stati adoperati negli aeroporti “Falcone e Borsellino” e “Vincenzo Bellini”, in alcuni pronto soccorso dell’Isola e proprio in queste ora anche in una scuola della provincia di Palermo per le operazioni di tracciamento ed isolamento del virus. L’assessorato regionale alla Salute ha inoltre messo una fornitura a disposizione delle case circondariali e degli istituti di correzione.