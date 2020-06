Coronavirus in Sicilia, situazione stabile, diminuiscono ancora i positivi

I positivi al coronavirus in Sicilia sono al momento 805, 36 meno rispetto all’ultima rivelazione comunicata venerdì dalla presidenza della Regione.

Una nota di Palazzo d’Orleans spiega che al momento nell’Isola la situazione è “stabile”: dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 180.327 (+4.094 rispetto a venerdì) su 150.982 persone.

Da venerdì a oggi scoperti tre nuovi casi (dall’inizio dell’emergenza sono 3.458). I guariti sono 2.373, i decessi 280. Ancora in calo il numero dei positivi ricoverati in ospedale: al momento sono 34, di cui quattro in terapia intensiva. Per 771 positivi, invece, è stato disposto l’isolamento domiciliare.