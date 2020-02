Coronavirus, in Veneto scuole chiuse e stop al Carnevale di Venezia

MARGHERA (ITALPRESS) – Scuole chiuse in Veneto da lunedi' 24 febbraio all'1 marzo, oltre al blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive. Ad annunciarlo il presidente della Regione Luca Zaia, parlando con i giornalisti a Marghera dopo un vertice alla Protezione Civile sul coronavirus Covid-19. "Ci saranno dei disagi, ma non mi posso permettere che ci sia qualcuno che possa pensare che non abbiamo tentato l'impossibile. E' un sacrificio ma anche un'investimento per la salute", ha aggiunto. "Abbiamo firmato con il ministro Speranza l'ordinanza con cui vengono bloccate tutte le manifestazioni pubbliche e private, Carnevale di Venezia compreso. E poi predisponiamo la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo", ha spiegato Zaia. (ITALPRESS). sat/red 23-Feb-20 14:40