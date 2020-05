Coronavirus: informatico Jaime non si trova più in coma farmacologico

Colpito dal Covid-19 nel suo paese l’informatico Jesus Jaime Mba Obono, cittadino italiano e originario della Guinea equatoriale riportato a Palermo con un volo dell’aeronautica militare, non è più in coma farmacologico. Ne dà notizia la moglie Chiara Beninati.

Jesus Jaime Mba Obono, 49 anni, è ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Cervello, non più in ventilazione meccanica, ma assistita. Resta sempre intubato e sedato, ma la sua respirazione è per metà spontanea e per metà assistita dal respiratore.

“I sanitari gli hanno detto di stare tranquillo e di farsi aiutare dalla macchina – dice la moglie -. Al momento è stata sospesa la dialisi. Siamo felicissimi e dobbiamo aspettare, sono piccoli passi avanti e per noi grandi vittorie. Speriamo che questa tendenza continui nei prossimi giorni”.

“Si è avuto un certo miglioramento sia della funzione renale e polmonare – conclude Baldo Renda, direttore della terapia intensiva del Cervello -. Ovviamente le condizioni rimangono critiche e la prognosi riservata, ma ora siamo più fiduciosi”.