Coronavirus: “La Braciera” sperimenta pareti in plexiglas in vista della “fase 2”

“Non sappiamo quali saranno le direttive in materia igienico sanitaria e di distanziamento sociale, tuttavia ci stiamo preparando alla cosiddetta ‘fase 2’ per essere pronti alla riapertura di pizzerie, ristoranti, pub, bar cercando le soluzioni migliori e più sicure per i clienti e per il personale addetto. Le paretine in plexiglas di misura 50×50 cm. da collocare sui tavoli, ideate da Sergio Rocca di Visiva con il quale ci siamo confrontati, sono una bella idea”. Lo dice Antonio Cottone, titolare assieme ai fratelli Roberto e Marcello, de ‘la Braciera’, pizzeria pluridecorata con gli spicchi del Gambero Rosso, ma anche presidente di Fipe Confcommercio Palermo.

“L’idea è venuta da una foto in cui si vedeva il tavolo diviso in settori quella paretina ma era troppo scomoda – spiega Antonio Cottone – questa invece da tenere in centrotavola è molto più comoda per i commensali e offre spazio e stabilità a condizioni di basso impatto anche economico. Ma abbiamo previsto anche le pareti laterali tra tavolo e tavolo, di circa 1 metro e 30, molto utili nell’ottimizzazione dei posti a sedere. Non tutti infatti hanno ampi spazi a disposizione e quindi bisogna dare modo a tutti di tornare a lavorare in condizioni sopportabili”.

L’ideatore del progetto è Sergio Rocca di Visiva Marketing Tools, azienda palermitana che in queste settimane ha deciso di concentrare la propria attività propria sulle sfida all’emergenza coronavirus, realizzando dispositivi di protezione individuale come visiere in policarbonato o pannelli in plexiglas per i locali pubblici. “Ci siamo messi subito a lavoro – spiega – per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti, cercando di anticipare ove possibile eventuali indicazioni sanitarie nazionali. Il plexiglas è costoso ma per caratteristiche tecniche è sicuramente il materiale migliore per la realizzazione di barriere para fiato, e per separare i tavoli di ristoranti, uffici e locali commerciali”.

E per le famiglie che non vogliono pareti divisorie? “L’idea – risponde Cottone – è quella di adottare un modello di autocertificazione del capofamiglia, da tenere sul tavolo in caso di controllo delle forze dell’ordine, per autorizzare il gestore a togliere la paretina e manlevarlo dalle responsabilità, In effetti, se vivi nella stessa casa e vieni da casa con la stessa macchina che senso ha cenare divisi”.

Ma Cottone ha previsto una serie di misure per il contrasto al coronavirus in una prevedibile fase di ritorno alla normalità: “Oltre alle paretine in plexiglas, abbiamo pensato all’uso di smart menù, e a fianco da utilizzare come séparé, camerieri con mascherina, guanti ed eventuale visiera parafiato, nei bagni igienizzanti in ingresso e in uscita, sanificazione dei tavoli quando i clienti terminano di mangiare, rubinetti e asciugamani a sensore. E tutte queste spese noi sosteniamo possano rientrare nel credito d’imposta previsto dallo stesso decreto del presidente del consiglio, con un vantaggio per le nostre imprese”. Ma arriva anche una proposta interessante che coinvolge tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

“Immagino personale all’ingresso dotato di misuratore di temperatura non invasivo – aggiunge Antonio Cottone – l’idea potrebbe essere quella far svolgere questa attività a chi percepisce il reddito di cittadinanza che sarebbe un lavoro a favore dell’intera comunità”. Cottone ha sempre sostenuto la linea del “chiudiamo tutto, blocchiamo tutto per un tempo determinato, ma poi ripartiamo in sicurezza per il bene di tutti, ovviamente – dice – è inutile piangersi addosso, bisogna trovare soluzioni concrete per ripartire tutti, noi stiamo cercando di dare un contributo, facendo varie simulazioni per capire come fare con i tavoli di misure diverse. Dobbiamo ottimizzare i costi per fare in modo di capire se vale la pena riaprire le attività”.

Fino ad oggi La Braciera, sede di Villa Lampedusa ha lavorato con circa 220 posti a sedere, ma ipotizzando una riapertura a 50 posti con restrizioni severe “sicuramente non sarebbe conveniente riaprire – conclude Antonio Cottone – mentre con specifiche misure, nel nostro caso, potremmo arrivare a tollerare l’apertura con 110 posti. Se non ci saranno i presupposti minimi per riaprire in modo sostenibile si rischiano decine di migliaia di posti di lavoro in Sicilia e nel resto del Paese”.