Coronavirus: l’Asp di Messina potenzia i posti di rianimazione negli ospedali

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus l’Asp di Messina si sta anche attrezzando per aumentare il numero dei posti letto di rianimazione negli ospedali della provincia; nell’ospedale Sirina di Taormina saranno aggiunti quattro posti letto e pertanto i posti passano da 8 a 12.

Un aumento dei posti letto di rianimazione si avrà anche nell’ospedale di Patti che passa da 4 a 6 e nell’ospedale di Milazzo con altri 2 posti letto per un totale di 8 posti letto in più nel territorio della azienda sanitaria provinciale di Messina, non appena (entro una decina di giorni) saranno forniti i monitor, le pompe di infusione e i ventilatori.

Da oggi inoltre nel laboratorio di patologia molecolare dell’ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto dell’Asp di Messina sarà possibile esaminare i tamponi prelevati a pazienti per i quali ci sia il sospetto di contagio da Coronavirus. I nuovi kit di analisi acquistati permettono di avere il responso dopo sei ore.

L’Università di Messina ha invece deciso di autoprodursi e distribuire il gel igienizzante. Il prodotto, formulato dallo spin off Science4life che opera all’interno della sezione Sastas del Dipartimento Biomorf, sarà distribuito la prossima settimana. Si tratta in totale di 700 litri di igienizzante per le mani e superfici, di cui 500 saranno utilizzati per usi interni dell’ateneo e 200 saranno distribuiti alle associazioni di volontariato locale.