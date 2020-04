Coronavirus, Lega Palermo: “Troppi assembramenti di stranieri in centro città”

“Giungono sempre più numerose le lamentele da parte di cittadini che segnalano che nella zona del centro storico di Palermo si verificano troppo spesso crocicchi e assembramenti di persone e in particolare nella parte vecchia della città e sono soprattutto cittadini stranieri”. Lo dicono in una nota i componenti del gruppo consiliare della Lega a Palazzo delle Aquile.

“Le nostre parole sono testimoniate da video e fotografie della zona di via Maqueda, ma anche – aggiungono – di via Oreto solo per citarne alcune, dove è evidente che il decreto Conte non viene rispettato e non viene fatto rispettare. Come, purtroppo, sembra sia accaduto anche in mattinata nel mercato di Ballarò”, sostengono Igor Gelarda, Marianna Caronia, Sandro Anello ed Elio Ficarra che chiedono al questore di Palermo e al comandante provinciale dei carabinieri “maggiori controlli anche nelle zone della città vecchia.

“Siamo tutti tenuti a fare un sacrificio per evitare che questa situazione possa durare ancora a lungo, certamente a cominciare dai palermitani ma con la collaborazione anche di tutti gli altri”, concludono i consiglieri leghisti. (nella foto alcuni stranieri in via Paolo Emiliani Giudici)