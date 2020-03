Coronavirus, Lombardia e Veneto “Chiusura totale piuttosto che agonia”

VENEZIA (ITALPRESS) – "Piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi e' meglio arrivare a una chiusura totale, ben contingentata, in maniera tale che si possa bloccare del tutto il contagio". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, intervenuto alla conferenza stampa nella sede della protezione civile di Mestre. "E' il tempo della fermezza – scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza". (ITALPRESS). lab/mgg/red 10-Mar-20 17:31