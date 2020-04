Coronavirus: lutto per i gemelli Filippini ex rosanero, morta la mamma Teresa

E’ morta a Brescia all’età di 74 anni a causa del coronavirus la madre dei gemelli Filippini, Antonio ed Emanuele, entrambi ex calciatori di successo che hanno militato nel Brescia e in varie altre squadre. Teresa, soprannominata Terry, era diventata un volto noto della tv grazie ai collegamenti con Quelli che il calcio, la trasmissione su Rai 2 all’epoca condotta da Simona Ventura. “Ciao mamma, mi hai insegnato tanto”, l’ha salutata su Instagram di Emanuele, attuale allenatore in seconda della nazionale Under 17. L’altro gemello, Antonio, e’ l’allenatore del Livorno. I due gemelli hanno 46 anni: da calciatori erano entrambi centrocampisti e tra le varie squadre in cui hanno giocato ci sono il Palermo, la Lazio e il Livorno.