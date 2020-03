Coronavirus: mattinata di tensione al mercato ortofrutticolo di Palermo

Tensioni anche questa mattina al mercato ortofrutticolo di Palermo. Oggi la struttura all’ingrosso di frutta e verdura sarebbe dovuto rimanere chiusa, ma ha aperto per scaricare la merce che arrivava dall’estero e dai paesi della provincia.

Non appena sono stati aperti i cancelli diversi abusivi hanno cercato di entrare creando non pochi problemi alle pattuglie della polizia municipale. Camion, moto ape e furgoncini hanno invaso l’area interna ed esterna del mercato. Nel corso dei controlli degli agenti della polizia municipale sono state trovate merci provenienti dai paesi in cui ci sono focolai attivi come Francia e Spagna.

La merce non era accompagnata da documenti che attestassero la corretta santificazione dei mezzi o comprovanti il rispetto della catena igienica sanitaria. E’ stato richiesto l’intervento della polizia di stato e dell’Asp di Palermo. I tecnici dell’Asp hanno accertato che la tracciabilità della merce era presente e che i carichi di ortaggi erano arrivati a Barcellona Pozzo di Gotto e da qui a Palermo. Tutto è stato messo a verbale e la merce è stata scaricata. (ansa)