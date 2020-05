Coronavirus, Minenna “Nessuna truffa alle Dogane su mascherine”

ROMA (ITALPRESS) – "Trovo grave creare suggestioni giornalistiche per screditare l'operato di Adm, che sta garantendo la legalita' sul territorio e tutelando la salute pubblica con la sua attivita'. E' evidente che la nostra rigorosa determinazione nei controlli su un giro di affari di centinaia di miliardi che va dalle Dogane ai prodotti energetici, dai giochi ai tabacchi sta creando difficolta' ai tentativi di raggiro al sistema pubblico. Tutto questo grazie all'impegno di tante donne e uomini che con grande professionalita' agiscono per far rispettare la legge". Cosi' il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, alle notizie riportate dai giornali su una presunta truffa subita da Adm nell'importazione di un carico di 100.000 mascherine. Il pagamento delle mascherine – puntualizza una nota delle Dogane – non e' avvenuto in paradisi fiscali, ma nel loro luogo di produzione e nel luogo dove risiede la societa' venditrice, tramite un conto corrente della Banca d'Italia, con operazioni a normali condizioni di mercato. Le rigorose procedure di controllo nell'importazione del materiale sanitario Covid 19 hanno scongiurato e scongiurano tentativi di frodi e raggiri. Le mascherine – rivelatesi prive di certificazione e che, a seguito di analisi svolte dai propri laboratori, risultano utilizzabili come generiche o di comunita' – sono costate 36 centesimi l'una e quindi in linea, se non addirittura meno degli attuali valori di mercato. Gia' nel corso della transazione di vendita, l'Agenzia aveva comunque provveduto ad inoltrare specifica informativa all'Autorita' Giudiziaria di Roma, ravvisando anomalie nel comportamento delle controparti e attualmente pende un procedimento per tentata truffa. (ITALPRESS). ads/com 25-Mag-20 18:24