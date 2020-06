Un uomo di 70 anni è morto per il coronavirus a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Era ricoverato da marzo in terapia intensiva ed era tenuto in coma farmacologico. Anche la madre dell’uomo, che ha 97 anni, era stata contagiata dal coronavirus, ma è guarita. A Termini Imerese è il secondo caso mortale della pandemia. Attualmente 66 persone sono in isolamento volontario. (Ansa).