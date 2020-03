Coronavirus: Movimento per la Salute dei Giovani lancia raccolta fondi

L’associazione Movimento per la salute dei giovani, con i partners della campagna di prevenzione cardiologica “Piccoli Battiti”, promuove una raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature biomedicali per il trattamento dei pazienti che avranno bisogno delle cure del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

“Chiediamo a tutti massima condivisione e partecipazione per noi, per la nostra terra e per chi combatte dentro gli ospedali a tutela delle nostre vite”, dice Fabrizio Artale, presidente del Movimento.

“In queste settimane di emergenza nazionale il progetto di screening elettrocardiologico “Piccoli Battiti”, offerto ai bimbi delle scuole della Sicilia, ha subito una battuta d’arresto – aggiunge Artale – ma non smettiamo di essere attivi per il bene comune anche in questo momento difficile per tutti, in cui è necessario scendere in campo per vincere la sfida globale del nemico invisibile Covid-19″.

Per effettuare una donazione utilizzare Iban: IT10Y0335901600100000157205. Causale “Andrà tutto bene” oppure utilizzando la piattaforma ‘GOFUNDME’ link: gf.me/u/xscffs.