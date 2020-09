Coronavirus: muore in casa donna positiva, 37 nuovi casi in Sicilia

Una donna di 40 anni è morta in casa sabato pomeriggio a Palermo nella zona dell’ospedale Policlinico. A chiamare i sanitari del 118 è stato un conoscente. Sono intervenuti i sanitari che hanno accertato la morte della donna. Sono intervenuti anche polizia e medico legale. La donna è poi risultata positiva al Coronavirus. L’Asp di Palermo sta effettuando gli interventi di contenimento e sta mettendo in isolamento quanti hanno avuto contatti con la donna.

Nuovo caso di positivo al coronavirus all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Una donna ricoverata nell’osservazione breve intensiva del pronto soccorso è risultata positiva dopo due tamponi. La paziente aveva avuto un primo tampone negativo, ma i risultati della tac polmonare che avevano indicato una polmonite bilaterale hanno invitati i medici alla prudenza. Il secondo tampone, infatti, è risultato positivo.

Nella notte sono stati fatti uscire tutti i pazienti per sanificare i locali. Sono stati disposti i tamponi per tutto il personale che è venuto a contatto con la paziente. La donna è stata trasferita al Cervello. E’ il terzo caso in pochi giorni a Villa Sofia: un caso si è verificato in Neurologia, un migrante risultato positivo dopo tre test negativi e un altro in Chirurgia maxillo facciale. La direzione dell’azienda ha disposto la sospensione delle visite ai pazienti.

Anche un dipendente di Amap, con funzioni di turnista al potabilizzatore in uscita dall’invaso dello Jato, è risultato positivo al tampone del Covid-19 ed è stata data comunicazione all’azienda sabato sera. Il dipendente era risultato negativo al test sierologico ma avendo sintomi influenzali ha deciso di sottoporsi a tampone, risultato positivo.

In via cautelativa, considerando 15 giorni a ritroso sono stati identificati i dipendenti che hanno condiviso con il lavoratore positivo i turni di lavoro dal 14 agosto, sulla base delle timbrature, anche per poche ore. L’azienda, sia tramite protocollo con Asp sia con ricorso a laboratori privati intende sottoporre a tampone tutti i dipendenti, partendo da quelli che operano a contatto col pubblico e che servono le aree strategiche.

Un dipendente dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo, è risultato positivo al Coronavirus. L’operaio è impiegato nel settore della segnaletica. “Abbiamo avuto la comunicazione della positività del dipendente e dalla prossima settimana inizieremo i tamponi dei dipendenti. Abbiamo iniziato tutte le procedure di sanificazione previste in questi casi – afferma Michele Cimino, presidente dell’azienda – Posso dire che il lavoratore da alcuni giorni era assente dagli uffici e questo potrebbe avere evitato il diffondersi il virus. Certo, lo sapremo dopo il risultato degli esami”.

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 8 migranti. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.334 positivi di cui 86 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 1235 in isolamento domiciliare. I guariti sono 46. Sono stati eseguiti 2321 tamponi. (Ansa)