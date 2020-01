Coronavirus, negativi i test sui passeggeri della nave a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA (ROMA) (ITALPRESS) – Allarme rientrato. Sono negativi i test sui due passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda ferma da ore al porto di Civitavecchia. Una coppia originaria di Hong Kong e' stata posta in isolamento per la febbre della donna e si sono resi necessari accertamenti medici piu' approfonditi per scongiurare l'ipotesi Coronavirus. "Dopo aver effettuato tutte le verifiche secondo i protocolli operativi sui due passeggeri della nave ormeggiata al porto di Civitavecchia il riscontro e' negativo", fa sapere in una nota l'Istituto nazionale Malattie infettive Spallanzani. I due sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L'isolamento del compagno e' avvenuto per precauzione. Si erano diffuse in precedenza voci su uno sbarco imminente dei passeggeri a Civitavecchia, ma il sindaco, Ernesto Tedesco, si era opposto. "Capisco che ci sono tante persone a bordo, capisco tutte le problematiche di questa vicenda sanitaria, ma come sindaco la mia preoccupazione e' che una nave cosi' che entra nel nostro porto venga controllata. Credo che la cautela e la precauzione siano dovute, un'ora in piu' non credo spostino piu' di tanto", aveva detto. I circa 6mila crocieristi sono ancora a bordo. (ITALPRESS). col2/red 30-Gen-20 20:29