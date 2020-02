Coronavirus: negativo test per il resto della comitiva di turisti bergamaschi

Tampone con esito negativo per il resto della comitiva di turisti bergamaschi che hanno viaggiato assieme alle donna risultata positiva al coronavirus e ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello. Oltre alla donna, risultati positivi anche il marito e un’altra persona della comitiva, risultati asintomatici e quindi fermi in quarantena in albergo. Lo riferisce l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Nel frattempo la turista bergamasca sarebbe in “discrete condizioni”, come spiegano i sanitari ed è tenuta in isolamento, secondo quanto previsto dal protocollo. In quarantena anche gli altri amici che facevano parte della comitiva di 29 persone arrivati venerdì scorso da Bergamo a Palermo per un giro turistico.