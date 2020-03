Coronavirus: Palermo, 100 medici laureati chiedono di abilitarsi per dare una mano

“Occorrono provvedimenti immediati per garantire ai neo laureati di svolgere il tirocinio previsto perché possano diventare medici abilitati, prima della prossima estate e garantire così la sostituzione dei colleghi che stanno affrontando in prima linea l’emergenza Coronavirus senza prendere un giorno di ferie”. E’ l’appello al governo nazionale e al ministro per l’Università Gaetano Manfredi, lanciato da Marta C., laureata nell’ultima sessione straordinaria di esami dell’anno accademico 2018/2019 in Medicina e chirurgia a Palermo, a nome di tutti i colleghi che si trovano nella sua stessa condizione. Quella di non poter superare l’esame abilitante a breve termine in quanto è stato posticipato a giugno il percorso del tirocinio che dura tre mesi e che sarebbe dovuto iniziare il prossimo 7 aprile.

“Il governo nazionale – aggiunge Marta – ammette che abbiamo una grave carenza di medici ed è costretto ad annullare le ferie e i permessi di quelli che lavorano negli ospedali pubblici, recluta medici in pensione e chiede ad altri Paesi sostegno per affrontare l’emergenza nazionale che stiamo vivendo e i pochi medici di famiglia sono costretti ad essere rintracciabili 24 ore su 24 e quelli delle guardie mediche devono sobbarcarsi un lavoro immane”.

A Palermo c’è un piccolo esercito di 100 laureati in Medicina e chirurgia che oggi non può abilitarsi subito per cominciare a lavorare e quindi non può dare un contributo operativo. “Mentre con il decreto Cura Italia del 17 marzo – spiega sempre Marta – è stato stabilito che la laurea in Medicina e Chirurgia diventi abilitante a condizione che vengano svolti circa tre mesi di tirocinio, due negli ospedali e uno negli studi dei medici di famiglia. Malgrado ciò, la nota del ministero dell’Università del 25 marzo scorso congela incredibilmente i tirocini abilitanti per noi neolaureati, rimandandoli a giugno”.

Secondo i giovani medici, è “una scelta illogica e ingiustificata, anche perché questi tirocini dovrebbero essere garantiti agli studenti iscritti a Medicina a discrezione dei singoli atenei e la loro laurea a luglio diventerà automaticamente abilitante,paradossalmente prima di chi ha già conseguito il titolo di dottore in Medicina e Chirurgia”.

Dunque, “ci troviamo in una situazione in cui ci sono due pesi e due misure, che penalizzano inspiegabilmente chi si è appena laureato che, bene che vada, potrà abilitarsi non prima di novembre prossimo. A questo si aggiunga che dobbiamo studiare e prepararci per il test della scuola di specializzazione che era previsto per luglio e che oggi non sappiamo se e quando si svolgerà”, conclude Marta.(ANSA).