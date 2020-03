Coronavirus: Palermo Mediterranea raccoglie fondi per Policlinico Palermo

Mascherine chirurgiche e FFP3, camici, ventilatori Cpap e polmonari. Un appello per la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di apparecchiature e dispositivi di protezione per gli ospedali palermitani è stato lanciato dall’associazione no profit Palermo mediterranea, fondata l’anno scorso, una business community, con l’intento di coordinare le imprese locali per lo sviluppo sociale, e che quindi può canalizzare forniture mediche verso gli ospedali in modo più rapido rispetto ai tempi previsti dei canali istituzionali e di quelli del “crowdfunding online”.

“Le proiezioni per la prossima settimana indicano una crescita esponenziale di nuovi contagiati in Sicilia – sottolineano Marco Giammona, presidente, e Dario Nepoti, direttore dei progetti di Palermo Mediterranea, che si sta occupando della raccolta con Andrea Parlato ed Enrico Fardella -. I nostri ospedali, già al limite, non sono pronti ad affrontare e gestire questa emergenza. E i nostri sanitari per vincere questa battaglia hanno bisogno di dispositivi di protezione personale e apparecchiature. Faremo raccolte di 72 ore mirate ai singoli ospedali e calibrate sulle loro esigenze, grazie all’aiuto e al coordinamento del personale medico che vi lavora. Iniziamo con il Policlinico di Palermo, con la raccolta che scade mercoledì prossimo alle 16”.

Per partecipare alla donazione: https://mailchi.mp/07aa7516dbbf/covid-19-emergenza-ospedali-sicilia. Per donazioni: Iban IT63U0303204603010000286788 – causale: ‘Fundraising Policlinico Palermo’.