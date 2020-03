Coronavirus: positivi vertici Carabinieri a Palermo, controlli sul rispetto norme

Otto ufficiali dei carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma all’Ansa il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

Tutti gli otto ufficiali e i due carabinieri risultati positivi stanno bene e si trovano a casa in auto isolamento, così come i familiari. L’attività del comando provinciale di Palermo sta proseguendo regolarmente. I responsabili del comando provinciale si erano riuniti in caserma per un “briefing” sull’emergenza coronavirus il 6 marzo scorso. Lo stesso giorno si era svolto in prefettura anche un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza al quale avevano partecipato i vertici degli uffici giudiziari e delle forze dell’ordine, compresi alcuni degli ufficiali poi risultati positivi. Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi a tutti coloro i quali hanno lavorato a stretto contatto con i carabinieri che si trovano adesso in quarantena.

Nel frattempo, però, i carabinieri del comando provinciale di Palermo stanno effettuando numerosi controlli in tutto il tessuto cittadino e nella provincia per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica in applicazione delle norme recentemente emanate.

Sono state controllate 650 persone e 369 esercizi pubblici, 68 sono state le segnalazioni all’autorità giudiziaria. Oggi continuano i servizi in considerazione della più stringente normativa, che prevede tra l’altro l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti a piedi.