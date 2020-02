Coronavirus, positivo un italiano rimpatriato da Wuhan

ROMA (ITALPRESS) – L'Istituto superiore di sanita' (Iss) ha comunicato alla task force del ministero della Salute "l'esito positivo del test di conferma per il coronavirus su uno dei rimpatriati italiani da Wuhan, messo in quarantena nella citta' militare della Cecchignola". In una nota l'Iss precisa che il paziente e' attualmente ricoverato all'istituto Spallanzani "con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale". L'Istituto, conclude la nota, "sta coordinando l'organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di positivita' al primo test l'Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute". E' il terzo caso di positivita' al Coronavirus accertato in Italia: allo Spallanzani sono infatti ricoverati da giorni due coniugi cinesi. (ITALPRESS). fsc/com 06-Feb-20 22:49