Coronavirus: primi due pazienti trasferiti al “Covid hospital” di Partinico

Sono arrivati al Covid hospital di Partinico due pazienti che erano stati portati di mattina all’ospedale “V. Cervello” di Palermo. I due, un uomo di 55 anni, e una donna di 80 anni, che sarebbero in discrete condizioni di salute, dopo essere stati valutati dai sanitari nel triage in tenda esterna, adesso si trovano ricoverati al quarto piano dell’ospedale, quello dedicato ai pazienti non gravi.

“Apprendiamo da sanitari dell’ospedale Cervello e del 118 che due pazienti Covid-19 positivi sono stati trasferiti all’ospedale di Partinico con un’ambulanza priva di medico a bordo. Si tratta di due pazienti in respiro autonomo e paucisintomatici – afferma Angelo Collodoro, vice segretario regionale vicario della Cimo, sindacato dirigenti medici-. Secondo le linee guida sarebbero potuti restare a casa in quarantena, mentre invece è stata effettuata una tripla forzatura: trasferirli da Palermo a Partinico, far visitare un paziente autonomo in discrete condizioni, autosufficiente e deambulante da due rianimatori in presenza di un pronto soccorso e, terza forzatura, ricoverarli in ospedale quando per le linee guida potrebbero stare in quarantena a casa. Abbiamo assistito – sottolinea Collodoro – ad una pura operazione mediatica, ma riteniamo che non si possa giocare sulla pelle degli operatori e dei cittadini occupando posti ospedalieri inutilmente”. (ansa).