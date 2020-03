Coronavirus, Razza: “Isolamento per la residenza sanitaria assistita a Villafrati”

“Ieri ho sentito il sindaco di Villafrati, in provincia di Palermo, con il quale abbiamo adottato le indispensabili misure per fronteggiare il significativo numero di casi accertati nella Residenza sanitaria assistita cittadina. Si è deciso di procedere all’isolamento della struttura, attivando la sorveglianza sanitaria per tutti i soggetti non sintomatici presenti lì”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“Come è noto, i protocolli da seguire – ricorda Ruggero Razza – prevedono anche l’isolamento domiciliare per quanti hanno avuto contatto diretto o indiretto con i contagiati. Il provvedimento verrà assunto dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp che ne darà comunicazione alla prefettura di Palermo e ai comuni interessati”.