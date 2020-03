Coronavirus, rinviato il Salone del Libro di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Rinviato il Salone del libro di Torino. Lo rendono noto gli organizzatori. "Preso atto della situazione di emergenza nella quale ci troviamo, e in accordo con le istituzioni e i partner che collaborano in maniera essenziale alla sua organizzazione, oltre che con Lingotto Fiere, il Salone del Libro di Torino ha valutato necessario e responsabile rimandare la manifestazione (originariamente in programma dal 14 al 18 maggio) a una data che comunicheremo prima possibile". In coordinamento con le istituzioni e a seguito di un incontro di questa mattina con la Regione Piemonte e il Comune di Torino che si sono impegnati a collaborare pienamente all'obiettivo comune di realizzare il Salone in piena sicurezza e con l'entusiasmo di sempre. (ITALPRESS). jp/sat/red 16-Mar-20 16:05