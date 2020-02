Coronavirus, Ripartiti i treni fermi al Brebbero, nessuna positivita’

BOLZANO (ITALPRESS) – Ripartiti i treni fermi al Brennero. Lo ha confermato una nota della provincia di Bolzano. Il treno Intercity 86 proveniente da Venezia e diretto a Monaco era stato fermato dalle autorita' austriache attorno alle ore 19 di domenica, al confine del Brennero per un sospetto contagio da Coronavirus. Due persone avevano lasciato il convoglio a Verona ed erano state trasportare in Ospedale, nel frattempo i risultati delle analisi hanno potuto dimostrare che entrambe non erano state infettate dal Coronavirus. Una parte dei passeggeri del treno e' rimasta in sosta sui binari della stazione ferroviaria di Brennero, e per evitare il rischio di una possibile contaminazione i passeggeri di un altro treno regionale diretto in Austria sono stati mantenuti a bordo del convoglio stesso. Per un periodo di tempo, dunque, entrambi i treni sono rimasti bloccati alla stazione ferroviaria di Brennero per poi ripartire. Alle ore 23.30, infatti, anche il treno Intercity Venezia-Monaco precedentemente bloccato ha potuto riprendere il proprio viaggio in direzione nord. OBB, ovvero la societa' che si occupa delle ferrovie dell'Austria, attraverso twitter ha fatto sapere che "I treni possono tornare a transitare nuovamente lungo il Brennero". (ITALPRESS). tre/pdm/com 24-Feb-20 00:16