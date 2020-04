Coronavirus, Salvini “Dall’Europa ancora nessun fatto”

ROMA (ITALPRESS) – "Commenteremo i fatti, e' difficile commentare le decisioni che non ancora ci sono, di parole in questi 44 giorni di clausura forzata ne abbiamo sentite tante, aspetto di commentare i fatti ma per il momento c'e' la parola Mes che e' un percorso pericoloso. Questi soldi dovranno essere restituiti con delle condizioni che ci sono perche' esistono i trattati". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ad Agora' su Rai3, commentando il Consiglio europeo del 23 aprile. In merito al Mes, "mi spiace che Berlusconi dica quello che dicono Prodi e Renzi, sara' il futuro e i nostri figli a testimoniare e a dire se aveva ragione quello sciocco di Salvini o avevano ragione Prodi e Berlusconi che dicevano che dovevamo affidarci alle istituzioni internazionali", ha aggiunto Salvini. (ITALPRESS). tan/sat/red 24-Apr-20 10:30