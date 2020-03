Coronavirus: Scarpinato (Fdi): “Attività in ginocchio, sospendere Ztl a Palermo”

“Sospensione con effetto immediato della zona a traffico limitato perché le ultime 48 ore hanno cambiato il mondo e gli effetti del Coronavirus stanno mettendo in ginocchio numerose attività produttive della nostra città”. Lo dice Francesco Scarpinato, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Palermo, che oggi in commissione attività produttive ha chiesto di inviare con urgenza una nota al sindaco Leoluca Orlando.

“Ognuno di noi deve fare la sua parte e ritengo che la sospensione della Ztl – aggiunge Francesco Scarpinato – possa alleviare in parte le difficoltà che i commercianti stanno vivendo in questo momento difficile di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Dobbiamo operare insieme con comunità d’intenti e spirito di collaborazione, il bisogno della gente non ha colore politico e palermo non può arrendersi”, conclude Scarpinato.