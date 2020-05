Coronavirus, Scarpinato (FdI): “Esercito escluso dalla gratuità dei mezzi pubblici”

“Il personale dell’Esercito italiano è stato dimenticato nella finanziaria regionale nel provvedimento che riguarda la gratuità dei mezzi pubblici”. Lo dice Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino e capo gruppo di Fratelli d’Italia al comune di Palermo, oltre che maresciallo dell’Esercito.

“Sono certo che si è trattato di una mera dimenticanza, ho chiesto alla capo gruppo all’Ars Elvira Amata di trovare una soluzione chiedendo l’integrazione dell’Esercito Italiano, in considerazione del fatto che si parla di forze dell’ordine e vigili del fuoco ma non dei militari dell’Esercito – sottolinea Francesco Scarpinato – che fino a pochi giorni fa hanno riscosso il vivo plauso da parte della popolazione siciliana per lo straordinario lavoro eseguito nella zona rossa di Troina, dove uomini e donne in uniforme verde hanno fornito supporto sanitario anche per la sanificazione dell’Oasi e dei luoghi colpiti dal contagio da Covid-19”.

“Il grande impegno dedicato a tutta la Sicilia assieme all’operazione Strade sicure – aggiunge Francesco Scarpinato – ha contribuito ad un capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’attività di volontariato fatta a favore della cittadinanza e di tutte quelle persone che versavano e versano in situazioni di difficoltà. Quando l’Esercito italiano viene chiamato per le emergenze è sempre in prima linea al servizio dei cittadini e del bene comune, ma non può e non deve essere dimenticato in casi come questo”.