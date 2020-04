Coronavirus, Scarpinato (FdI): “Sostegno immediato a imprese e partite Iva”

“Sostegno economico immediato anche per aprile e maggio a microimprese fatte di commercianti, artigiani, servizi, con meno di 10 addetti e anche ai professionisti e partite Iva con reddito dichiarato nel 2018 sotto i 35 mila euro. In tanti nei vari settori produttivi rischiano di non avere un domani a seguito dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio soprattutto le piccole e medie aziende e tanti lavoratori con partita iva fermi ormai da un mese”. Lo dice Francesco Scarpinato, capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Palermo e coordinatore cittadino, che lancia un appello al sindaco Leoluca Orlando e al presidente della Regione Nello Musumeci.

“Intervenire subito – prosegue Francesco Scarpinato – e individuare con la massima urgenza un percorso programmatico che ci veda già pronti per permettere alle numerose attività produttive di Palermo e della Sicilia di ripartire in maniera spedita, appena ci sarà il via libera dal governo nazionale. Senza un’attenta programmazione, senza semplificazione e senza risorse dedicate ai vari settori si rischia il tracollo, con la conseguente chiusura delle attività e perdita dei posti di lavoro. Ogni giorno che passa è una saracinesca in meno che si rialzerà”, conclude Francesco Scarpinato.