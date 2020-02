Coronavirus, scuole ancora chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell'attivita' scolastica e delle Universita' anche per la prossima settimana per le tre Regioni piu' colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica". Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Fermi restando i divieti per tutte le attivita' che determinano significativi assembramenti di persone, si sta valutando la possibilita' per le attivita' culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone – prosegue -. Ci eravamo prefissi di rimetterci prima alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico – che oltre all'Istituto superiore di sanita' e' stato potenziato con l'interessamento dei presidenti delle Societa' scientifiche competenti per materia sul Coronavirus -, cosi' come di attendere l'indicazione del Governo che garantisse una omogeneita' degli interventi". "Riteniamo pero' di dover gia' ora dare questa prima comunicazione per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni. Al termine dell'incontro con il Governo, riuniremo l'Unita' di crisi regionale per definire tutti gli aspetti del provvedimento del Governo e di quelli eventualmente da adottare in sede locale", conclude il governatore dell'Emilia-Romagna. (ITALPRESS). sat/com 29-Feb-20 15:01