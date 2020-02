Coronavirus, senza febbre i due bambini ricoverati allo Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) – I due bambini di 4 e 8 anni provenienti dalla Cecchignola sono "senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test e' risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus". E' questo si legge nel bollettino medico diffuso dall'Istituto Spallanzani. "Nell'eventualita' di una seconda negativita', nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna, sempre proveniente dalla Citta' Militare e negativa al doppio test, fara' ritorno alla Cecchignola – prosegue l'ospedale -. Il trasferimento avverra' con un mezzo dell'Ares 118 e d'intesa con l'Autorita' sanitaria militare". Continuano intanto a essere stazionarie le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani, anche se ancora in terapia intensiva, colpiti da coronavirus, mentre e' in buone condizioni l'italiano proveniente dalla Cecchignola. "La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla citta' di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, e' tuttora ricoverata in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie, con parametri emodinamici stabili. Continua il trattamento antivirale. La prognosi e' tuttora riservata", spiegano i medici. "Il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Citta' Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, e' in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente – si legge ancora – continua la terapia antivirale". mac/fsc/red 10-Feb-20 12:30