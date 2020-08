Coronavirus: sono 27 i nuovi casi in Sicilia, in aumento i positivi nel Ragusano

Sono 27 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattordici sono migranti e 13 siciliani. A Ragusa il picco con 16 positivi di cui 13 migranti. A Catania ci sono altre sei positivi. A Messina i positivi sono tre mentre uno Palermo. Infine, l’ultimo a Caltanissetta ed è un migrante.

Sono stati eseguiti 3.400 tamponi e non ci sono nuovi ricoveri né aumenti in terapia intensiva. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Si registrano nel nostro territorio, dall’inizio della pandemia, 175 positivi, con un incremento, negli ultimi giorni, che ha superato i numeri delle fasi 1 e 2 del Covid-19”. Lo scrive in una nota l’Asp di Ragusa, che vede crescere in modo preoccupante i contagi da coronavirus. L’ultimo aggiornamento di oggi fa registrare altri 14 positivi, il numero più elevato dall’inizio della pandemia Covid-19. I casi in provincia, tra ricoveri e isolamenti domiciliari, sono 54, 120 i guariti; un paziente positivo a Ragusa e’ in ospedale a Catania.

L’Asp ha ricostruito i contatti della coppia di fidanzati modicani risultati positivi riuscendo a individuare altri due ragazzi che hanno avuto contatti con la stessa coppia. Due casi a Scicli, appartengono ad altra linea di contagio, che ha portato alla morte di una terza persona qualche giorno fa. Nuovo caso a Vittoria, una persona proveniente dalla Bulgaria che si aggiunge a due persone rientrate da Londra e dalla Florida. Due cittadini del Bangladesh sono in isolamento a Ragusa, un terzo componente della famiglia e’ ricoverato al San Marco di Catania. Un marittimo rumeno sbarcato e’ ricoverato al Covid hospital di Ragusa Ibla. Una signora albanese rimane ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo; il figlio è risultato negativo al tampone. Salgono a 54 i positivi nel Ragusano, tra questi anche i 41 migranti accolti negli hotspot di Pozzallo e di contrada Cifali.