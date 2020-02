Coronavirus: sospese attività del progetto “Women for Society”

Avrebbe dovuto prendere il via mercoledì 26 febbraio, presso la Sala Belvedere della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, la prima edizione di Women for Society, il progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria rivolta alle donne, promosso dalla Fondazione Bellisario Delegazione Sicilia e dalla Global Thinking Foundation ed invece la gestione della formazione ha sospeso l’attività a data da destinarsi.

La decisione è stata presa, in accordo anche con la Camera di Commercio, come misura precauzionale in un momento delicato in cui gli assembramenti di persone non sono auspicabili a causa della diffusione dei focolai di coronavirus.

Il progetto Women for Society – Educazione finanziaria per una gestione famigliare e professionale consapevole è nato per affrontare i temi centrali dell’imprenditoria nell’era del digitale. I corsi propongono un percorso formativo che mira ad aumentare l’alfabetizzazione economica in materia di pianificazione professionale al tempo della sharing economy e gli argomenti spaziano dalla swot analysis al bilancio aziendale, dagli aspetti fiscali e le tipologie societarie ad elementi di marketing e comunicazione, per finire con l’analisi del mercato del lavoro per le start-up e delle fonti di finanziamento.